Nintendo Switch - Doom und Wolfenstein 2: The News Colossus erscheinen für die Hybrid-Konsole

Wie der japanische Publisher und Konsolenhersteller im Rahmen der Nintendo Direct bekannt gegeben hat, werden die beiden Titel Wolfenstein 2: The New Colossus sowie Doom aus dem Jahre 2016 auch für die Nintendo Switch erscheinen.

Überraschend hat Nintendo in der neuesten Ausgabe von Nintendo Direct angekündigt, dass die neueste Doom-Version aus dem Jahre 2016 genau wie Wolfenstein 2: The New Colossus auch für die Hybrid-Konsole Nintendo Switch erscheinen wird.

Doom und Wolfenstein 2: The News Colossus erscheinen für die Hybrid-Konsole

Doom soll bereits im Rahmen des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts für die Switch erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es bislang allerdings noch nicht. Bekannt ist dafür aber, dass sowohl die Singleplayer- als auch die Multiplayer-Kampagne enthalten sein werden. Ob und wenn ja inwieweit es grafische Abstriche geben wird, hat Nintendo noch nicht verraten.

Irgendwann im Jahre 2018 soll schließlich auch die Switch-Version von Wolfenstein 2: The New Colossus erscheinen. Hier schlüpft der Spieler wiederholt in die Rolle des Agenten BJ Blaskowicz, der in einem futuristischen Szenario gegen fiese Nazis kämpfen muss.

Bisher war nicht klar, dass Nintendo sich entschließen wird, auch deutlich brutalere und vor allem düstere Titel wie Doom und Wolfenstein 2 auf die eigene Konsole zu bringen. Offensichtlich soll der Fokus nicht mehr nur auf bunten und lustigen Familienspielen liegen.

