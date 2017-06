Nintendo Switch - Diese Indie-Titel sind bestätigt

In einem aktuellen Video werden alle bestätigten Indie-Spiele für die Nintendo Switch gezeigt. Darin werden bereits erfolgte und noch geplante Veröffentlichungen präsentiert.

Die Nintendo Switch wird von vielen unabhängigen Entwicklern als neue Heimat der Indie-Spiele bezeichnet. Ein aktuelles Video zeigt alle bestätigten Indie-Titel für die neue Konsole.

Präsentiert werden alle bereits erfolgten und noch geplanten Veröffentlichungen. Mit dabei sind auch einige Neuankündigungen wie Owlboy, Cat Quests und Nine Parchments. Allerdings fehlen auch einige Spiele wie The Binding of Isaac: Rebirth.

Diese Titel werden präsentiert:

RiME

Snake Pass

World of Goo

Overcooked: Special Edition

Battle Sports Mekuru

FAST RMX

Thumper

GoNNER

Steamworld Dig 2

Shovel Knight

Owlboy

Cat Quest

Human Resource Machine

de Mambo

Dusty Raging Fist

Graceful Explosion Machine

Has-Been Heroes

BackSlaash

Kingdom Two Crouns

Lost Future Omega

Mr. Shifty

Kamiko

Runner3

She Remembered Catepillars

Wargroove

Wonder Boy: The Dragons Trap

Cave Story+

YIIK

Hollow Knight

Maison de Maou

Little Inferno

Mighty Gunvolt Burst

Chuudoku Puzzle Levels

Nine Parchments

Seitenauswahl

Nintendo Switch - Firmware-Update 2.3.0 veröffentlicht Ab sofort steht eine neue Version der Nintendo Switch Firmware als Update zur Verfügung. Version 2.3.0 scheint ein minimaler Patch zu sein, wie aus dem offiziellen Changelog hervorgeht. Es ...