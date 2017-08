Nintendo Switch - Diese Indie-Games sollen noch kommen

Mehr als 100 Spiele von Indie-Entwicklern sollen für die Nintendo Switch in Entwicklung sein. Im Rahmen einer Direct-Präsentation stellte Hersteller Nintendo einige Titel vor. Mit dabei sind Travis Strikes Again: No More Heroes, Super Meat Boy Forever und Shovel Knight: King of Cards.

Wem Titel wie Mario + Rabbids Kingdom Battle nicht reichen, bekommt auf der Nintendo Switch schon bald mehr als 100 Indie-Titel zum Kauf serviert. Im Rahmen einer aktuellen Nintendo Direct wurden nun einige der Spiele vorgestellt.

20 Spiele wurden in der aktuellen „Nindie“-Direct in den Fokus gerrückt. Mit dabei sind Titel wie Super Meat Boy Forever, Shovel Knight: King of Cards und Travis Strikes Again: No More Heroes.

Diese Indie-Games kommen für Switch

Der Großteil der Spiele erscheint zeitexklusiv, plattformexklusiv oder vollkommen exklusiv für die Nintendo Switch. Das sind die zwanzig Titel, die gestern gezeigt wurden:

Super Meat Boy Forever - Zeitexklusiv, 2018.

Shovel Knight: King of Cards - Anfang 2018.

Travis Strikes Again: No More Heroes - Exklusiv, 2018.

Kentucky Route Zero: TV Edition - Anfang 2018.

SteamWorld Dig 2 - 21. September 2017

Dragon: Marked for Death - Exklusiv, Winter 2017.

Battle Chef Brigade - Zeitexklusiv, Winter 2017.

Golf Story - Exklusiv, September 2017.

Floor Kids - Zeitexklusiv, Winter 2017.

Wulverblade - Zeitexklusiv, September 2017.

Poly Bridge - Konsolenexklusiv, Winter 2017.

Earth Atlantis - Zeitexklusiv, Herbst 2017.

Next Up Hero - Anfang 2018.

Mom Hid My Game - Exklusive Features, Winter 2017.

Mulaka from Lienzo - Exklusive Features, Anfang 2018.

Yono and the Celestial Elephants - Exklusiv, 12. Oktober 2017.

Morphies Law from Cosmoscope - Konsolenexklusiv, Winter 2017.

Sausage Sports Club - Zeitexklusiv, Herbst 2017.

Light Fingers - Zeitexklusiv, Anfang 2018.

Nine Parchments - Winter 2017.

