Nintendo Switch - Controller-Hersteller reicht Klage ein, Konzept sei geklaut

Nintendo wird einmal mehr von einem Konkurrenten verklagt. Der Controller-Hersteller Gamevice behauptet, dass das Konzept der Nintendo Switch geklaut sei.

Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert, jetzt erfolgt ein weiterer Versuch: Der Controller-Hersteller „Gamevice“ versucht noch einmal, eine Klage gegen das Konzept der Nintendo Switch einreichen.

Gamevice ist der Hersteller eines Sets, das aus abnehmbaren Controller für iPhones besteht. Im August scheiterte bereits eine Patentklage, jetzt geht man den Weg über die Internationale Handelskommission der Vereinigten Staaten (ITC).

Nintendo Switch Nachfolger (natürlich) bereits in Arbeit

Nintendo Switch Verbot in den US

Die ITC nahm die Klage an und kündigte die Untersuchung „gewisser tragbarer Spielekonsolensysteme mit aufsteckbaren Controllern sowie dessen Komponenten“ an. Bislang hat man aber noch keine Entscheidung in der Sache getroffen.

Coole Sache: Pro Controller jetzt auch für Steam!

Gamevice fordert ein Verbot sämtlicher Importe der Nintendo Switch in die Vereinigten Staaten. Nintendo musste schon des Öfteren gegen Patentklagen ankämpfen, bislang war das Unternehmen fast immer erfolgreich.

Nintendo Switch Konsole gehackt, Sicherheitslücke kann nicht gefixt werden