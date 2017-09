Nintendo Switch - Bundle mit roten Joy-Cons und Super Mario Odyssey angekündigt

Die jüngste Nintendo Direct hielt viele Überraschungen bereit. Darunter viel sogar ein neues Bundle der Nintendo Switch, das mit Super Mario Odyssey und roten Joy-Con-Controllern ausgestattet ist.

Der Konsolenhersteller Nintendo hat innerhalb der aktuellen Nintendo Direct vom 14. September 2017 einige Ankündigungen bezüglich der Nintendo Switch verlauten lassen. Für Freunde der modernen Shooter-Kunst aus dem Hause Bethesda gibt es gleich zwei Titel, die es fortan auf der Switch zu sehen gibt. Alle Infos zu DOOM und Wolfenstein II: The New Colossus auf der Hybridkonsole in der Übersicht:

Abseits dessen gibt es sogar ein brandneues Bundle, das insbesondere den Mario-Fans gefallen dürfte. Im Herbst 2017 erscheint ein besonderes Highlight für die Switch - und zwar Super Mario Odyssey. Zur Freude vieler Spieler hat Nintendo nun ein spezielles Bundle angekündigt.

Die Nintendo Switch und ein Download-Code zu Super Mario Odyssey werden in Kombination mit einer neuen Edition angeboten. Diese spezielle Edition verfügt über Joy-Con-Controller in roter Farbe.

Im selben Kontext wurde eine "Super Mario Odyssey Tasche für Nintendo Switch" angekündigt, die ab sofort vorbestellt werden kann.

Das Bundle kostet rund 380 US-Dollar, ein Preis für Deutschland wurde noch nicht genannt. Schätzungsweise ist von 350 Euro bis 400 Euro auszugehen. Ein Release-Termin für das Bundle steht auch schon fest. Das Paket erscheint am 27. Oktober 2017. Noch kann das Bundle nicht vorbestellt werden, allerdings erhaltet ihr die entsprechende Info bei uns umgehend, wenn es diesbezüglich Neues zu vermelden gibt.

