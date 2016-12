Der Preis für die Nintendo Switch scheint festzustehen. Ein Händler gibt einen Preis für die Vorbestellung an, der auf jeden Fall bezahlt wird, wenn die Konsole erscheint - egal was passiert.

Das Rätsel um den Preis der Nintendo Switch scheint sich uns nach und nach zu offenbaren. Gerüchten und ernsthaften Einschätzungen zufolge soll der Preisradius der neuen Konsole bei 250 bis 320 Euro liegen. Der britische Händler GameSeek scheint es etwas genauer zu wissen und nimmt ab sofort Vorbestellungen für einen Festpreis an, der sich im Laufe der nächsten Monate nicht mehr ändern wird.

News: Neues Mario soll fast fertig sein

Demnach kostet die Switch bei ihm knapp 230 Euro oder auch 250 US-Dollar. Ein Preis, der ungefähr in die Vorstellung passt, die seit Wochen durch sämtliche Foren und soziale Netzwerke geistert. GameSeek verbindet das Angebot mit einer Preisgarantie - wenn die Konsole erscheint wird also genau dieser Preis gezahlt, egal ob Nintendo am Ende das Doppelte oder nur die Hälfte verlangt.

News: Pokémon Stars soll für die Switch erscheinen

Wie realistisch ist der Preis?

Der Preis von 230 Euro deckt sich im übrigen mit einem Bericht von LetsPlayVideogames.com, die genau diese Zahl für den britischen Händler GAME angegeben hat. GAME dementierte diese Meldung und hielt sich bedeckt, wie Nintendo es schon seit Beginn der Switch macht.

Seitenauswahl

Infos zu Nintendo Switch

Nintendo Switch - Neues Mario soll fast fertig sein Was man nur kurz im Trailer der Nintendo Switch gesehen hat, soll bereits fast fertig sein. Das neue Mario ist laut Insiderin Emily Rogers seit knapp 3-4 Monaten so gut wie komplett ...