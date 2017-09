Nintendo Switch - Bauteilemangel führt bald zu Lieferengpass der Hybridkonsole

Die Nintendo Switch ist derzeit noch zu haben, allerdings wird sie sich in Zukunft mit einem Lieferengpass konfrontiert sehen, da nicht ausreichend Bauteile vorhanden sind.

Erst kürzlich berichteten wir über den Erfolg der Nintendo Switch, die in Japan bereits die Marke von 1,5 Millionen verkauften Exemplare überschritten hat.

Die Nintendo Switch wird sich bald mit einem Lieferengpass konfrontiert sehen. Der Ursprung dieser Problematik liegt bei den Bauteilen, die nicht im benötigten Umfang geliefert werden können. Das hat der Präsident von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, nun gegenüber der Financial Times mitgeteilt.

So sorgt die anhaltend große Nachfrage in Kombination mit den fehlenden Komponenten für den Bau für diverse Lieferengpässe in Zukunft. Sie wird demnach in einiger Zeit vielerorts vergriffen sein.

Bislang haben diverse Händler wie Amazon die Nintendo Switch noch auf Lager. Fragt sich nur, wie lange dieser Zustand noch vorhält und wann das Kontingent aufgebraucht sein wird.

