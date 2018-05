Nintendo Switch - Angebot ohne Docking-Station wohl nicht für den westlichen Markt

Nintendo bietet die Switch in Japan auch in einem Set ohne Docking-Station sowie Kabel an. Im Westen wird es dieses Angebot aber wohl auch zukünftig nicht geben.

Wir haben bereits in der vergangenen Woche über ein neues Angebot bezüglich der Nintendo Switch berichtet. So kann die Hybrid-Konsole von Nintendo in Japan innerhalb des sogenannten "Switch 2nd Until Set" ohne Docking Station noch Kabel oder den Stromadapter erworben werden. Neben der Konsole sind lediglich die beiden Joy-Cons sowie die Schlaufen enthalten. Das Set wird 5.400 Yen günstiger (26,978 Yen - 244 US-Dollar bzw. 208 Euro) als das normale Switch-Paket angeboten, das mit 32.378 Yen (293 US-Dollar bzw. rund 250 Euro) zu Buche schlägt.

Nintendo Switch Konsole wird in Japan ohne Docking-Station angeboten

Nicht für den westlichen Markt geplant

Dieses Angebot ist wohl vor allem für Familien interessant, die bereits eine Switch besitzen, sich aber eine zweite Konsole anschaffen möchten. In diesem Fall macht es vielleicht nicht für jeden Sinn zu dem Gesamtpaket zu greifen, sondern lediglich die Konsole zu erwerben. Somit kann eine Switch bequem mit dem Fernseher verbunden werden, während die zweite Person im Handheld-Modus spielt. Bislang war unklar, ob die Switch ohne Docking-Station auch auf den westlichen Markt finden wird. Die Kollegen von USgamer haben aus diesem Grund direkt bei Nintendo of America nachgefragt und eine entsprechende Antwort erhalten. So gibt es derzeit keine Pläne, die Konfiguration in Amerika zu veröffentlichen.