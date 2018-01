Nintendo Switch - Amazon listet 18 neue Switch-Spiele

Ein Online-Händler hat kurzzeitig 18 neue Nintendo Switch-Spiele auf seiner Webseite gelistet, die womöglich während eines Nintendo-Direct-Events im Januar enthüllt werden könnten.

Bereits im Januar des letztens Jahres veranstaltete der japanische Hersteller ein Nintendo-Direct-Event, um diverse Neuigkeiten bekannt zu geben. Nun waren bei Amazon USA kurzzeitig zahlreiche Platzhalter für kommende Switch-Spiele zu sehen, die Bezeichnungen wie "Switch Titel 28" und andere durchnummerierte Namen tragen.

Nintendo Switch Konsole bereits gehackt, Homebrew in Arbeit

Amazon listet 18 neue Switch-Spiele

Allerdings handelt es sich dabei ganz offensichtlich nicht immer um die gleichen Platzhalter, bei denen einfach nur die Nummer variiert. Denn zusätzlich sind die Spiele mit unterschiedlichen Preisabgaben wie 74,99 US-Dollar, 79,99 US-Dollar sowie 99,99 US-Dollar versehen.

Als Platzhalter für das Cover steht unter dem Nintendo Switch-Logo der folgende Hinweise: "Just Announced at the Nintendo Switch Event. Box art coming soon." Bislang ist unklar, was sich hinter diesen Platzhaltern wirklich versteckt.

Pre-Order: Random Nintendo Switch Game Place Holders $59.99-$99.99 via Amazon (Prime Eligible). https://t.co/L21GTFaFge pic.twitter.com/e1vAFf3uSZ — Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) 31. Dezember 2017

Mittlerweile sind diese Informationen, die allem Anschein nach nicht veröffentlicht werden sollten, von Amazon wieder entfernt worden. Cheap Ass Gamer konnte im Vorfeld allerdings noch schnell einen Screenshots davon anfertigen und bei Twitter veröffentlichen. Einige Spieler haben die Titel während sie bei Amazon gelistet waren sogar bereits vorbestellt.

Zwar muss bei Vorbestellungen erst beim Versand gezahlt werden, mutig ist diese Aktion trotzdem. Schließlich weiß bisher keiner welche Titel sich hinter den jeweiligen Platzhaltern verbergen.