Genaue Hardware-Daten sind zur Nintendo Switch noch nicht bekannt, immerhin gibt es jetzt erste Details zur neuen Konsole. Nintendo hat auf der offiziellen Website erste Informationen zur Konsole online gestellt, jedoch keine exakten Spezifikationen.

Noch immer ist unklar, welche Hardware exakt in der Nintendo Switch steckt. Selbst auf dem heutigen Event wurden keine exakten Informationen zum Innenleben der neuen Konsole veröffentlicht.

Wer auf genaue Spezifikationen der Nintendo Switch gewartet hat, wird also erneut vertröstet. Stattdessen nennt Nintendo einige Details zum Gerät, der Technik sowie den Fähigkeiten des Switch-Tablets. Am Fernseher können bis zu 1080p ausgegeben werden, am Tablet 720p - die Hardware scheint jedoch gerade einmal knapp auf dem Level über der Wii U zu sein.

Nintendo Switch Spezifikationen und Hardware

Die Nintendo Switch verfügt über einen Power- und Lautstärke-Button, einen Kopfhörer-Slot, Schienen für die JoyCons, Lautsprecher, einen Ständer, USB-C-Anschluss, MicroSD-Steckplatz und einen Steckplatz für die Spielkarte. Das Nintendo Switch Dock verfügt über zwei USB 2.0-Slots, einen AC Adapter Port, einen USB 3.0 Anschluss und einen HDMI Anschluss.

Der Akku der Nintendo Switch hält bis zu sechs Stunden im Spielmodus, bei Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild bis zu 3 Stunden. In der Nintendo Switch ist ein erweiterbarer Speicher von 32 GB verbaut, der Bildschirm ist 6,2 Zoll groß und verfügt über eine Auflösung von 1280x720p. Die Switch verfügt über Support von 5.1-Surround-Sound.

Nintendo Switch - Kein Region Lock mehr auf der Konsole Mit der Nintendo Switch schafft der Traditionshersteller das Region Locking ab. Dadurch wird es hierzulande möglich, Spiele aus anderen Kontinenten auf der eigenen Konsole laufen zu lassen.