Nahezu täglich werden mittlerweile neue Spiele für die Nintendo Switch angekündigt. Fans haben nun eine aktualisierte Grafik mit neuen Launch-Titeln und dem übrigen Gaming-Lineup erstellt.

Wir haben uns wirklich geärgert, als wir erfahren haben, dass die Nintendo Switch gerade einmal fünf Launch-Titel haben wird. Selbstverständlich wussten wir schon damals, dass die finale Liste an Spielen noch nicht fertig ist - jetzt ist immerhin eine aktualisierte Games-Liste verfügbar.

Nachdem mehrere Titel wie beispielsweise The Binding of Isaac: Afterbirth+ zum Release für Nintendo Switch bestätigt wurden, haben Fans eine neue Grafik erstellt. Gezeigt wird in kompakter Form die bislang offiziell bestätigte Liste an Spielen und Serien, zu denen ein neuer Teil für die Switch in Entwicklung ist.

Zu einigen Reihen wie Pokémon sind noch keine genauen Details bekannt, laut Gerüchten befindet sich Pokémon Stars als Zusatzedition für Pokémon Sonne & Mond in Arbeit. Die unten eingebundene Grafik ist mittlerweile sogar wieder veraltet: Inzwischen ist beispielsweise LEGO Worlds offiziell bestätigt worden.

