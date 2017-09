Nintendo Switch - Achievement-System angeblich in Arbeit

Die Nintendo Switch ist aus featuretechnischer Sicht leider immer noch sehr dünn besiedelt. Noch immer gibt es weder Multimedia-Funktionen, noch Cloud-Funktionen oder Internet-Browser.

Selbst bei spielebezogenen Funktionen gibt es auf der Switch nicht sonderlich viel zu entdecken: Ein Achievement-System wie bei PlayStation 4, Xbox One oder Steam fehlt komplett. Dem möchte Nintendo aber offenbar entgegenwirken.

Die Nintendo Switch ist derzeit noch zu haben, allerdings wird sie sich in Zukunft mit einem Lieferengpass konfrontiert ...

Die Entwickler von LICHTSPEER enthüllten in einer aktuellen AMA, dass Nintendo an einem System für Achievements und Ranglisten arbeite. Man wolle für ihr eigenes Spiel diese Funktionen nachliefern, sobald sie offiziell ausgerollt wurden.

Auch die GoNNER-Macher erklärten auf die Frage, warum sie keine Ranglisten in ihr Spiel einbauten, dass Nintendo ein offizielles System entwickle und man dieses adoptieren wolle. Wie lange das noch dauern wird, ist aber noch völlig unklar.

Ab sofort steht eine brandneue Version der Nintendo Switch Firmware als Update zur Verfügung. In Version 3.0.2 erwartet ...

Die Nintendo Switch scheint bei den Spielern sehr gut anzukommen, was vor allem die Verkaufszahlen belegen. So hat sich die Hybridkonsole in Japan bisher mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft.