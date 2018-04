Nintendo Switch - 2018 soll ein herausragendes Spielejahr werden

Laut des GameStop CEO Mike K. Mauler wird das Jahr 2018 in Bezug auf neue Nintendo Switch-Spiele ebenfalls sehr stark und herausragend ausfallen.

Über ein Jahr ist die Nintendo Switch bereits auf dem Markt. Während die Hybrid-Konsole 2017 mit Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Splatoon 2 durchaus überzeugen konnte, begann 2018 eher gemächlich. Welche Blockbuster in diesem Jahr erscheinen werden, ist bislang noch recht unklar. Angekündigt ist zwar ein Super Smash Bros. und auch ein Pokémon-Ableger wird wohl für die Nintendo Switch erscheinen, bisher sieht das kommende Spieleaufgebot aber nicht sonderlich stark aus.

Ein herausragendes Spielejahr

Innerhalb einer aktuellen Investorenkonferenz hat sich nun GameStop CEO Mike K. Mauler zu Wort gemeldet und betont, dass das Switch-Jahr 2018, genau wie 2017, herausragend ausfallen wird. Dafür werden unter anderem einige Titel sorgen, die bisher noch gar nicht angekündigt worden sind.

"Also, letztes Jahr war ein beeindruckendes Jahr sowohl für ihre Software als auch die Hardware, neben Zelda und Mario Odyssey und all den Spielen, die sie hatten, waren die Hardware- und Software-Verkäufe sehr stark. Ich denke, wenn wir uns das aktuelle Spiele-Lineup anschauen, von dem viele Titel noch gar nicht angekündigt wurden, dann sieht es in diesem Jahr ebenfalls sehr stark aus."

Sollte Mauler mit seiner Aussage Recht behalten, erwarten uns in den kommenden Monaten weitere hochkarätige Spiele für die Nintendo Switch. Welche Titel wünscht ihr euch in diesem Jahr für eure Nintendo Switch? Schreibt es uns gerne weiter unten in die Kommentare.