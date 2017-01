Nintendo Switch - Für 179 Euro auf Amazon gelistet - Preisfehler?

Das Vorbestellen der Nintendo Switch war für kurze Zeit auf Amazon für nur 178,50 Euro möglich. Vorbesteller der Konsole in Neon-Rot/Neon-Blau bekamen zudem einen Preisnachlass. Unklar ist, ob der neue Preis tatsächlich gilt oder es sich um einen Preisfehler handelt.

Auf Amazon wurde der Preis der Nintendo Switch angepasst – und zwar nach unten. Knapp die Hälfte müssten Vorbesteller nun bezahlen, wenn sie die Konsole in Neon-Rot/Neon-Blau gekauft haben. Zumindest dann, wenn es sich nicht um einen Preisfehler handelt und Amazon die Tiefpreisgarantie einhält.

Quiz spielen: Teste Dein Wissen zu Zelda: Breath of the Wild!

Nintendo Switch Preisfehler auf Amazon?

Was war passiert? Am heutigen Montag ging der Preis der Nintendo Switch auf Amazon* gegen 10:45 Uhr von 329 Euro auf 178,50 Euro herunter. Das bedeutet einen Nachlass von über 150 Euro. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Da die Konsole noch nicht auf dem Markt ist, gehen wir nicht von einer Werbeaktion aus.

Was passiert jetzt? Für diejenigen, die sich die Nintendo Switch in Rot/Blau vorbestellt haben, wurde der Preis in der jeweiligen Bestellung ebenfalls gesenkt. Normalerweise müsste nun die Tiefpreisgarantie von Amazon greifen, die vorschreibt:

„Wenn Sie einen Artikel bestellen, der der Vorbesteller-Preisgarantie unterfällt, bezahlen Sie den günstigsten Preis im Zeitraum zwischen Ihrer Bestellung und dem Erscheinungsdatum (wenn der Artikel ein festgelegtes Erscheinungsdatum hat) oder dem Auslieferungstag oder dem Tag der elektronischen Erfüllung (wenn der Artikel kein festgelegtes Erscheinungsdatum hat), der für das Produkt von Amazon.de angeboten wird.“

Amazon bewertete die Situation jedoch als Preisfehler. „Artikel mit falscher Preisangabe bleiben von der Vorbesteller-Preisgarantie unberührt“, schreibt der Versandhändler auf seiner Webseite*. Die Preissenkung wurde ohne Worte rückgängig gemacht.

Mit einem Schreiben an den Amazon-Kundenservice kann der Anspruch an die Vorbesteller-Garantie offiziell geklärt werden.

Rechtliche Hinweise für Vorbesteller der Nintendo Switch

Knifflig wird es für diejenigen, die sich die Nintendo Switch in der Zeit vorbestellt haben, in der sie für 178,50 Euro angeboten wurde. Denn auch das ging. Mitunter könnten diese Bestellungen von einer nachträglichen Preiserhöhung auf die ursprünglichen 329 Euro ausgenommen werden.

Rechtlich gibt es übrigens keinen Anspruch auf irgendeinen Preis, den wir beim Vorbestellen von Produkten wie die Nintendo Switch bezahlen sollen. Denn der Kaufvertrag ist erst dann gültig, wenn das Produkt verschickt wird. Amazon dürfte aber nicht darauf setzen, die Kunden zu vergraulen.

Für 179€ habe ich mir die Switch jetzt auch vorbestellt. WTF, Nintendo? https://t.co/ViOicbZOVi pic.twitter.com/vIPIKDbYdu — Dustin Martin 🔥 (@wasistdustin) January 23, 2017

Seitenauswahl

Nintendo Switch - Alle Infos zur Hardware der neuen Nintendo-Konsole Genaue Hardware-Daten sind zur Nintendo Switch noch nicht bekannt, immerhin gibt es jetzt erste Details zur neuen Konsole. Nintendo hat auf der offiziellen Website erste Informationen zur ...

Nintendo Switch - Alles, was ihr zur neuen Konsole wissen müsst Eine Nacht, viele Infos, unfassbar viele Details - die Nintendo Switch wurde heute Nacht offiziell vorgestellt. Wir haben alle News, Trailer, Gameplay-Details und Infos zur Konsole auf einem ...

Siehe auch: Amazon