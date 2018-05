Nintendo Switch - 13 neue Spiele und ARMS-Demo im eShop

Die Nintendo Switch hat neue Spiele erhalten. Der hauseigene eShop von Nintendo kommt nun mit ein paar neuen Games und sogar einer Demo zum Nintendo-Spiel ARMS daher.

Alle fleißigen Zocker, die sich mit der Nintendo Switch begnügen, haben kürzlich wieder Nachschub erhalten. Der eShop wurde mit neuen Games aufgestockt. Darunter befindet sich sogar eine Demo zum Kampfspiel ARMS, die ihr gratis herunterladen könnt. Diese beinhaltet ein paar Level aus dem Singleplayer.

Nintendo Switch Händler senken Preis, Konsole jetzt günstiger

Mit One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition ist nun auch für Piratenabenteuer rund um Monkey D. Ruffy und seine Crew auf der Switch gesorgt. Mit The Fall erhaltet ihr ein atmosphärisches Sidescroll-Abenteuer, während euch Death Road to Canada mit Koop-Zombie-Survival begnügt. Für Retro-Fans ist mit Hyper Sentinel (Top-Down-Shooter) ebenfalls etwas Neues im Angebot. Ein Blick in den eShop könnte sich also mal wieder lohnen. Nachfolgend haben wir alle neuen Games in der Übersicht.

Das sind die neuen Spiele im eShop: