Nintendo Switch Online - Speichern in der Cloud, NES-Klassik-Games und mehr angekündigt!

Nintendo Switch Online wird im September ein kostenpflichtiges Abomodell seitens Nintendo. Weitere Details zum Dienst, der im September in neuer Form live gehen soll, sind jetzt nun bekannt.

Die Mannen hinter Nintendo Switch Online hatten es bereits angekündigt. Die ersten Details zum PlayStation Plus-Äquivalent von Nintendo sollten Anfang Mai folgen. Bislang stand noch nicht allzu viel fest. Lediglich das Datum für die Veröffentlichung wurde auf September 2018 datiert. Außerdem war klar, dass der kostenlose Dienst ab diesem Zeitpunkt alle Kunden zur Kasse bittet.

Nintendo Switch Onlie: Neue Features

Doch nun gibt es weitere Informationen zu den kommenden Inhalten. Allem voran werden die Speicherstände der Spiele nun auch in einer Online-Cloud gesichert. Nintendo kündigt das Feature "Save Data Cloud Backup" offiziell an. Details dazu sollen schon in Kürze folgen. Außerdem wurde die Smartphone-App "Nintendo Switch Online" vorgestellt, die die Erfahrung auf mobilen Endgeräten vereinfachen möchte. Diese App kommt unter anderem mit einer bequemen Freundesliste und besonderen Features für etwaige Spiele daher.

Zudem möchte Nintendo den Zugriff auf 20 NES-Games gewähren. Das ist an sich nicht allzu überraschend, da Nintendo bereits durchsickern ließ, dass die Spieler mit NES-Klassikern betraut werden, die sogar neuartige Online-Features mitbringen werden.

Folgende NES-Games wird es zum Release geben:

Ice Climber The Legend of Zelda Donkey Kong Soccer Tennis Mario Bros. Super Mario Bros. Dr. Mario Super Mario Bros. 3. Balloon Fight

Falls ihr euch wundert, warum vorerst nur zehn Spiele bekannt sind, die anderen möchte Nintendo scheinbar zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, wie sich der japanischen Webseite zu Nintendo Switch Online entnehmen lässt. Bisherige Features wie "Online Play" werden ab diesem Zeitpunkt nur noch mit dem Abomodell möglich sein. Diesbezüglich gab es schon negative Kritik. Aber insbesondere die "Special Offers" könnten den Spielern möglicherweise den Unmut nehmen. Wahrscheinlich handelt es sich hier um ähnliche Dreingaben wie bei PlayStation Plus und Xbox Live Gold, also Gratis-Games. Details zu den besonderen Angeboten gibt es noch nicht. Nachfolgend haben wir noch die Preisübersicht für euch eingebunden.

Nintendo Milliardengewinn erwartet

Nintendo Switch Nachfolger (natürlich) bereits in Arbeit