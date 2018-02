Nintendo Switch Online - PS Plus-Äquivalent feiert im September Release

Neben Xbox Live und PlayStation Plus reiht sich Nintendo mit ihrer Hybridkonsole Nintendo Switch in die Riege der Online-Dienste ein. Mit Nintendo Switch Online dürfen wir ein ähnliches Abomodell erwarten, wie wir es bereits von der Konkurrenz Nintendos gewohnt sind.

Nintendo hat ein Online-Service mit einem entsprechenden Bezahlmodell in der Pipeline. Nun ist klar, wann dieser Service an den Start geht - Im Septmber 2018 ist es so weit!

Der Nintendo Switch Online-Service wurde 2017 verschoben, doch nun haben wir Gewissheit, wann wir mit dem PS Plus- und Xbox Live-Äquivalent rechnen dürfen.

Nintendo Online Service: Bezahl- und Abomodell

Im Detail sieht es so aus, dass der Service rund 3,99 US-Dollar kosten soll oder alternativ 19,99 US-Dollar im Jahr. Der Haken an der Sache könnte sein, dass der kostenfreie Online-Multiplayer mit dem Start von Nintendo Switch Online nur noch mit diesem Service erreichbar ist. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

Abseits dessen dürfen wir zudem mit Klassik-Games rechnen, die für den Service generalüberholt werden sollen. Hier ist beispielsweise die Integration von Ranglisten und ähnlichen Änderungen die Rede. Im Laufe des Jahres werden sicherlich noch weitere Informationen preisgegeben, bevor Nintendo Switch Online final im September 2018 veröffentlicht wird.

Das neue Bezahlmodell für die Nintendo Switch könnte die Gewinne von Nintendo noch weiter steigern. So hat der Konzern im letzten Jahr doch einen Gewinnzuwachs in Höhe von 450 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen können. Die volle Story lest ihr hier:

