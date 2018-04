Nintendo Labo - Pappe-Templates können kostenlos heruntergeladen werden

Was ist, wenn die Pappe aus dem neuen Produkt Nintendo Labo einmal zu Bruch geht? Muss ich mir dann ein neues Labo Kit kaufen? Nintendo hat diese Frage nun beantwortet. Die Pappe wird es auch als Templates zum Download geben.

Nintendo hat ein spaßiges Projekt in der Hinterhand. Mit Nintendo Labo möchte der Videospielkonzern abermals unter Beweis stellen, dass es ihm scheinbar nicht an Kreativität mangelt. Kurios ist das Spielzeug aus Pappe jedoch schon. So kam es kürzlich zu einem Vorfall, bei dem die USK die Pappe beinahe ins Altpapier warf.

Labo Kit-Templates gibts kostenlos!

Doch falls euch das ausversehen passieren sollte, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Über die japanische Webseite von Nintendo wurde jetzt final bekannt, dass ihr die entsprechenden Vorlagen für die Pappe theoretisch ganz kostenlos erhaltet.

Die Umsetzung dürfte sich womöglich als recht schwierig herausstellen, aber faktisch ist es möglich, sie einfach nachzustellen. Die entsprechenden Kits sind via PDF erhältlich. Dann müsst ihr die Vorlage nur noch ausdrucken und auf ein Stück Pappe kleben, damit ihr schließlich mit dem Bastelspaß von vorne beginnen könnt.

Aber so ganz umsonst wird Nintendo Labo trotzdem nicht sein, denn ihr benötigt selbstverständlich vorab ein Labo Kit, in dem auch die entsprechende Software enthalten sein wird. Außerdem liegen hier noch spezielle Materialien bei, die ihr für den Aufbau benötigt. Und falls die Pappe im Anschluss einmal zu Bruch geht, dann könnt ihr euch einfach neue Bastelvorlage ausdrucken. Das Konzept sollte von der Grundidee her aufgehen und die Interessenten dürfte es freuen, dass sie sich nicht zwingend neue Pappe von Nintendo kaufen müssen.

Hier seht ihr ein Beispiel des Toy-Con 01: Variety Kit

