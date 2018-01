Nintendo Labo - Pappe angekündigt: Absurd witziges Experiment

Wie versprochen hat Nintendo ein neues interaktives Erlebnis angekündigt und nicht zu viel versprochen. Nintendo Labo erscheint für die Switch und verbindet Pappe mit Videospielen. Der erste Trailer ist wahnsinnig verrückt und zeigt das absurd witzige Experiment.

Man kann sagen, was man will, aber Nintendo schaft es immer uns zu überraschend: Wie zuvor versprochen hat das Unternehmen sein neues interaktives Erlebnis offiziell angekündigt. Nintendo Labo soll traditionelles Basteln mit Videospielen verbinden.

So absurd es klingen mag, so genial ist die Idee: Die Nintendo Switch oder ihre Joy-Con-Controller können in verschiedene Pappgestelle, die zuvor selbst errichtet werden müssen, eingelegt werden. Anschließend lassen sich bewegliche, steuerbare und interaktive Objekte wie Angeln, Roboter oder Pianos verwirklichen.

Nintendo Labo sieht verrückt aus

Verschiedene Spiele können dann mit den Objekten gestartet werden. Im offiziellen Ankündigungstrailer sieht man beispielsweise eine Klavier-Simulation, Angeln-Aktivitäten oder ein Flugerlebnis. Es ist absolut verrückt und wir fragen und selbst, wie genau man darauf gekommen ist - aber es sieht unfassbar spaßig aus. Sogar ein Shooter ist möglich!

Der Guardian konnte Nintendo Labo bereits vorab anspielen und erklärt, wie zum Beispiel die Klavier-Simulation funktioniert: Die Infrarot-Kamera des Joy-Con-Controlls wird in die Rückseite eingelegt. Die einzelnen Tasten verfügen über reflektierende Streifen, die beim Herunterpressen von der Kamera erkannt und registriert werden. Die Nintendo Switch weiß dann, welchen Ton sie über die Lautsprecher ausgeben soll.

Zwei Kits verfügbar

Nintendo Labo soll am 27. April 2018 erscheinen, Anfang März wird ein Anspiel-Event in Hamburg stattfinden. Das Starterkit kostet 70 Euro und enthält mehrere Papp-Vorlagen und eine passende Spielkarte, die selbstverständlich in die Nintendo Switch eingefügt werden muss.

Zusätzlich gibt es ein Roboter-Kit für 80 Euro zu erwerben, in dem ein vollständiger Papp-Roboter enthalten ist. Ihr könnt im unten eingebundenen Trailer mehr erfahren.