Nintendo Labo - Lediglich 30 Prozent der Erstauslieferung in Japan verkauft

Offensichtlich bleiben die Verkaufszahlen des neuen Bastelsets deutlich hinter den Erwartungen von Nintendo zurück. Innerhalb der ersten Verkaufswoche in Japan sollen lediglich 30 Prozent der Erstauslieferung an den Endkunden verkauft worden sein.

Seit Freitag ist der experimentelle Pappbaukasten Nintendo Labo auch hierzulande erhältlich. Erste Verkaufszahlen aus Japan haben uns allerdings bereits in der letzten Woche erreicht. Laut Erhebungen von Media Create reihte sich das Multi-Set innerhalb der ersten Woche mit über 90.000 Verkäufen direkt auf dem ersten Platz ein und verwies dabei den Neueinsteiger God of War auf den zweiten Rang. Das Robo-Set sicherte sich mit 28.629 Verkäufen den dritten Platz.

Doch obwohl die ersten Zahlen einen guten Eindruck zu vermitteln scheinen, dürfte Nintendo nicht ganz zufrieden sein. Laut Media Create konnten in Japan gerade einmal 30 Prozent der Erstauslieferung bestehend aus beiden Bastelsets an den Endkunden verkauft werden. Entweder hat das japanische Unternehmen damit gerechnet deutlich mehr Exemplare von Nintendo Labo zu verkaufen oder aber der Markt wurde extra überversorgt, um die nächsten Wochen keine weiteren Lieferungen vorzunehmen.

Weiterhin heißt es, dass die Verkaufszahlen der Nintendo Switch trotz der Veröffentlichung von Nintendo Labo weiter zurückgehen. Allem Anschein nach scheint das neue Bastelset keinen allzu großen Einfluss auf die Verkäufe der Hybrid-Konsole in Japan zu haben. Wie Nintendo Labo in Deutschland abschneiden wird, werden wir wohl erst in den kommenden Tagen oder Wochen erfahren.

