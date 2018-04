Nintendo Labo - Katzen versus Pappkarton

Nicht nur Kinder, Erwachsene und jung gebliebene Erwachsene haben Gefallen an Nintendo Labo gefunden, sondern auch...Katzen. Die natürliche Feinde jedes Kartons sind ebenfalls begeistert.

Katzen in Spülbecken, Katzen in Amazon-Paketen, Katzen in Pappkartons, Katzen in...Nintendo Labo? Ja, auch an dem großen Pappe-Bastelspaß haben die schnurrenden Wesen ihren Gefallen gefunden.

Einige Twitter-Nutzer und YouTuber haben dies in mehreren Tests ausprobiert und erstaunliche Resultate feststellen können. Seht einfach selbst.

König der Welt? Eher König von Labo.

Labo bauen? Erstmal nicht, das ist mein Schlafplatz!

Bauen? Gott bewahre!

Einige Katzen waren sogar noch etwas rabiater. Vorsicht!

Ein Mittagsschläfchen geht aber auch. Einfach mal hinlegen, entspannen und das Licht der Wohnzimmerlampe genießen.

Andere Katzen wiederum möchte nicht auf den Pappvorlagen schlafen, sondern sie schlicht und einfach essen. Was gibt es besseres als einen gesunden Labo-Snack? Diese Katze hingegen ist begeistert vom Labo-Auto. Wer wird den Kampf wohl gewinnen?

Nun gut, man kann das Auto auch einfach essen...

...oder verwirrt draufschauen!

Echte Fische? Leider nicht, tut uns leid.

Was ist da wohl drin?

It hasn't even been an hour pic.twitter.com/7orY12T0R1 — JC Fletcher (@jcfletcher) 20. April 2018

Ah, es war nur eine Couch.

Eine zieeeemlich gemütliche Couch.

