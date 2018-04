Nintendo Labo - Großer Erfolg in Japan

In Japan ist der experimentelle Pappbauskasten Nintendo Labo bereits erhältlich und scheint bei den Spielern sehr gut anzukommen. Innerhalb der ersten Verkaufswoche wurden alleine von dem Nintendo Labo Variety Kit mehr als 90.000 Exemplare verkauft. Damit hat es sich Nintendos neueste Idee in Form von faltbarer Pappe direkt auf dem ersten Platz der Verkaufscharts bequem gemacht und Neueinsteiger God of War auf den zweiten Rang verwiesen.

Es scheint, dass derzeit kaum ein Weg um den exklusiven PS4-Titel God of War der Santa Monica Studios herumführt. Auch wir sind im Rahmen unseres Tests zu dem Ergebnis gekommen, dass der Action-Blockbuster zurecht fast ausschließlich sehr gute internationale Testwertungen erhalten hat. Doch offenbar kann Kratos nicht in allen Charts den ersten Platz erfolgreich verteidigen.

Tatsächlich ist God of War in den japanischen Charts auf den zweiten Platz verwiesen worden. Dabei handelt es sich ein wenig überraschend um das Bastelset Nintendo Labo. Dieses ist Anfang des Jahres von dem japanischen Unternehmen angekündigt worden und verbindet Pappe mit Videospielen. Der experimentelle Pappbaukasten hat es in Japan innerhalb der ersten Verkaufswoche geschafft auf dem ersten Platz zu landen und damit God of War zu verdrängen. Laut der Zahlen von Media Create wurde das Nintendo Labo Variety Kit in der ersten Veröffentlichungswoche über 90.000 Mal verkauft. Das Robot Kit liegt mit über 28.000 verkauften Exemplaren hinter God of War auf dem dritten Platz. Dahinter befinden sich Kirby Star Allie mit 433.488 Verkäufen sowie der Multiplayer-Shooter Splatoon 2 mit satten 2.248.923 verkauften Exemplaren.

Die erfolgreichsten Titel, die in der vergangenen Woche in Japan verkauft worden sind, haben wir euch unterhalb aufgelistet.

Verkaufscharts in Japan - Top 20

[NSW] Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit – 90.410 (Neu)

[PS4] God of War – 46.091 (Neu)

[NSW] Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit – 28.629 (Neu)

[NSW] Kirby: Star Allies – 17.381 (433.488)

[NSW] Splatoon 2 – 16.617 (2.248.923)

[NSW] The Snack World: Trejarers Gold – 15.847 (51.502)

[PS4] Metal Max Xeno – 15.044 (Neu)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11,393 (1.484.644)

[PSV] Metal Max Xeno – 8.355 (Neu)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 6.895 (961.427)

[NSW] Super Mario Odyssey – 6.491 (1.697.522)

[PS4] Far Cry 5 (Ubisoft, 03/29/18) – 6.280 (122.958)

[PS4] Cities: Skylines PlayStation 4 Edition – 5.750 (17.116)

[3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon – 3.569 (1.618.478)

[PS4] Death end re;Quest – 3,348 (18.651)

[NSW] Portal Knights – 3.226 (Neu)

[NSW] Neo Atlas 1469 – 3.176 (Neu)

[PS4] Monster Hunter: World – 3.103 (2.006.158)

[PS4] Rainbow Six Siege Advanced Edition – 2.896 (41.872)

[3DS] Detective Pikachu – 2.817 (71.209)

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.