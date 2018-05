Nintendo Labo - Ariana Grande und Jimmy Fallon spielen auf Pappinstrumenten

Die perfekte Werbung für das japanische Unternehmen war wohl der gestrige Auftritt der Sängerin Ariane Grande bei der Tonight Show mit Jimmy Fallon. Schließlich spielte die gesamte Band auf Instrumenten, die aus den Pappbögen von Nintendo Labo gebastelt worden sind.

Mit dem experimentellen Pappbaukasten Nintendo Labo sind der Fantasie im Grunde keine Grenzen gesetzt. Wie viele verschiedene Möglichkeiten sich damit bieten, demonstrierte nun die Sängerin Ariana Grande gemeinsam mit ihrer Band The Roots in der gestrigen Tonight Show mit Moderator Jimmy Fallon. Sämtliche Instrumente bestanden lediglich aus den Pappbögen von Nintendo Labo. Selbst die Angel aus dem Multi-Kit wurde kurzerhand umprogrammiert, um die aktuelle Single No Tears Left to Cry zum Besten zu geben.

Nintendo Labo Katzen versus Pappkarton

Den Auftritt von Ariana Grande könnt ihr euch in dem eingebundenen Video unterhalb dieser Zeilen anschauen.