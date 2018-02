Nintendo 3DS - Preissturz: Super Mario 3D Land, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds und mehr für 20 Euro

Alle Besitzer eines Nintendo 3DS dürfen sich nun freuen. Die sogenannten Nintendo Selects-Spiele birgen einen Preissturz für ausgewählte 3DS-Spiele.

Betroffen sind die Klassiker Super Mario 3D Land, A Link Between Worlds und beispielsweise Yoshis New Island, die es bereits ab dem 5. Februar 2018 für günstige 20 Euro zu kaufen gibt.

Super Mario 3D Land, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, and Ultimate NES Remix for Nintendo #3DS are available now for only $19.99 each! https://t.co/xmOjrWiTmL pic.twitter.com/bNlVe1CCIX