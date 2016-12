Einen kleinen Throwback in die Kindheit gefällig? Ein User bastelte mit der Unity-Engine das erste Level von Pokémon Snap auf dem Nintendo 3DS nach. Veröffentlichen wird er das "Spiel" allerdings nie.

Pokémon Snap ist eines dieser Spin-Offs, welches viele Freunde und auch Feinde hat. Während ein Großteil noch heute mit der Kamera bewaffnet durch die Poké-Welt fährt und fantastische Bilder der virtuelles Wesen macht, könnte der Rest sehr gut auf das Spiel verzichten. Fest steht aber, dass Nintendo selber viel von Pokémon Snap hält und den Titel vor einigen Monaten sogar für die Virtual Console der Nintendo Wii U veröffentlichte.

Doch würde ein Release für den Nintendo 3DS nicht viel mehr Sinn machen? Immerhin hätte man dort einen zweiten Bildschirm und sofort Feedback der gerade geschossenen Fotos. Das dachte sich auch Ganjulationess3DS und bastelte mit der Unity-Engine das erste Level für den Handheld nach.

Nur ein Test

Dass die Grundmechaniken funktionieren, merkt man sofort, doch wirklich an das Original kommt das Projekt nicht. Die Pokémon haben keine Animationen und stehen nur stocksteif da, während auch Äpfel, Flöte und andere Features fehlen.

Doch das ist halb so wild, denn der User wollte lediglich die Kamera-Technik in Unity für ein anderes Projekt austesten. Veröffentlichen wird er seinen kleinen Spaß also nie. Schade, eigentlich.

Seitenauswahl

Infos zu Nintendo 3DS

Nintendo 3DS - Alte Pokémon-Editionen für Virtual Console angekündigt Nintendo bringt die alten Gefühle zurück: Die Pokémon-Editionen Rot, Blau und Gelb kommen für den Nintendo 3DS für die Virtual Console.