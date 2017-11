Nintendo 2DS - The Link Edition zum kommenden Black Friday geplant

Nintendo hat eine neue Edition des Nintendo 2DS geplant, die sogenannte The Link Edition. Im Detail handelt es sich um ein Ocarina of Time-Thema, das für den kommenden Black Friday geplant ist.

Die Mannen von Nintendo haben einen neuen Nintendo 2DS in der Pipeline. Dabei handelt es sich um einen neuen Look, der an The Legend of Zelda: Ocarina of Time angelehnt ist.

Die Hardware kommt im sogenannten "Link Green" daher und verfügt über orange Buttons. Eine Version von The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D liegt der Version auch bei. Der Nintendo 2DS: The Link Edition wird rund 80 Euro kosten und am kommenden Black Friday veröffentlicht werden.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Bei The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D handelt es sich um eine Remastered-Version, die vor einiger Zeit für die Handheld-Konsolen Nintendo 2DS und Nintendo 3DS erschienen ist. Im Grunde ist es der Klassiker, aufgehübscht und mit einigen Verbesserungen versehen. Wenn ihr über einen Nintendo 3DS verfügt, könnt ihr beispielsweise den 3D-Effekt aktivieren.

Auch immer noch sehr begehrt ist der Nintendo 3DS XL in der Limited Edition mit The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, der bei Amazon derzeit ordentlich zu Buche schlägt.

Seitenauswahl

Nintendo 2DS - Bundle mit Pokémon-Neuauflagen - jedoch nur in Japan Der Nintendo 2DS erscheint zur Veröffentlichung der eShop-Versionen von Pokémon Rot, Blau, Grün und Gelb in einer schicken Gestaltung auch in Japan. Dieser transparente Look bleibt ...