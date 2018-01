The Nightfall - Horror-Adventure ab sofort auf Steam erhältlich

Das Horror-Adventure The Nightfall des deutschen Entwicklers VIS-Games ist ab sofort auf Steam erhältlich. Wir haben uns den Titel bereits genauer angeschaut und verschaffen euch in unserem Let's Play einen ersten Eindruck.

Welche Spiele eignen sich perfekt für die dunkle und frostige Jahreszeit? Natürlich Horror-Games! Seit dem 12. Januar ist nun das Horror-Adventure The Nightfall des deutschen Entwicklers VIS-Games auf Steam erhältlich.

Das Studio aus Frechen zeigte sich in der Vergangenheit unter anderem für den erfolgreichen Horror-Titel Pineview Drive verantwortlich. Auch In The Nightfall finden wir uns zu Beginn in einem großen Haus wieder, während rätselhafte und gruselige Dinge passieren. In der Rolle der jungen Frau Victoria muss irgendwie bis zum Morgengrauen durchgehalten und dabei möglichst nicht das gesamte Haus in Schutt und Asche gelegt werden.

Unterstützt wird der Titel durch einen stimmungsvollen Soundtrack der Band Northpolyptica, die am ehesten dem Bereich des Gothic-Rock zuzuweisen ist.

The Nightfall könnt ihr auf Steam derzeit für 20,69 Euro erwerben. Eine Version für Mac soll kurze Zeit später folgen. Wir haben uns bereits in den Titel gestürzt und nehmen euch in unserem Let' Play mit in den gruseligen Titel. Das entsprechende Video haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.