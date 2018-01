The Nightfall - Gewinnt einen von zehn PC-Keys!

Lust auf ein wenig Horror? Bei uns könnt ihr einen von insgesamt zehn PC-Keys zu dem Horror-Adventure The Nightfall von VIS-Games gewinnen.

Wir verlosen gemeinsam mit VIS-Games zehn Keys für die PC-Version des Horror-Adventures The Nightfall. Solltet ihr also bereits mit dem Gedanken gespielt haben, das gruselige Haus zu erkunden, bietet sich für euch nun die perfekte Gelegenheit.

Solltet ihr bei unserem Gewinnspiel kein Glück haben, könnt ihr den Titel aktuell bei Steam um zehn Prozent reduziert für nur 20,69 Euro erwerben.

The Nightfall Horror-Adventure ab sofort auf Steam erhältlich

Was müsst ihr tun, um zu gewinnen?

Um einen Key zu The Nightfall zu gewinnen, liked unsere Facebook-Seite und schreibt uns einfach unterhalb der News oder unter dem entsprechenden Facebook-Post eure gruseligste Horrorgeschichte, die euch wirklich passiert ist! Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch, den 17. Januar 2018 um 14 Uhr. Die entsprechenden Teilnahmebedingungen findet ihr auf dieser Seite. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Was ist The Nightfall?

In dem Horror-Adventure zieht Victoria mit ihrer Familie in eine neue Stadt, um dort ihren neuen Job anzutreten. Doch die erste Nacht in ihrem Haus verläuft völlig anders als erwartet. Ihr Ehemann und die beiden Kinder kommen erst am nächsten Tag nach und somit muss Victoria die erste Nacht alleine in ihrem neuen Haus verbringen. Was zunächst mit Schlaflosigkeit und einem leichten Unwohlsein beginnt, wird im Laufe der Nacht zum absoluten Alptraum.