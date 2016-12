Schnappt euch euren Controller und schnuppert ab heute in die Demo zu NieR: Automata von Square Enix hinein.

Square Enix kündigte an, dass heute, am 22.12.2016, die Demo zu NieR: Automata im europäischen PlayStore herunterladbar sein wird. Der erste Einblick in das Game wird eine ca. 30 Minuten umfassende Quest sein, in der ihr in die Rolle von 2B schlüpft und in einem verlassenen Fabrikgebäude jagt auf eine gigantische Waffe macht.

Außerdem wurde für den 27.12.2016 ein Livestream angekündigt. Producer Yosuke Saito, Director Yoko Taro, die Game Designer Takahisa Taura und Isao Negishi und Keiko Isobe, die Stimme von Operator 60, werden in dem japanischen Stream zu Gast sein. Wir werden euch rechtzeitig davor noch einmal daran erinnern.

Am 10. März 2017 wird NieR: Automata für PlayStation 4 erhältlich sein. Ein Releasedatum für den PC ist noch nicht veröffentlicht.

