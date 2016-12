In NieR: Automata könnt ihr ein Schwert aus Final Fantasy XV von Square Enix finden und auch dessen Fähigkeiten für das futuristische Rollenspiel nutzen.

Wenn ihr Rollenspiel-Fans seid, ist sicherlich auch Final Fantasy XV nicht spurlos an euch vorbei gegangen. Das Symbol des Protagonisten Noctis ist ein Engine Blade, welches auch in NieR: Automata während des Spielverlaufes zu finden ist. Hier kann es YoRHa No.2 Type B benutzen.

Das Schwert hat eine besondere Fähigkeit. Es erlaubt dem Träger einen exklusiven Ausweich-Effekt zu aktivieren und verfügt über die gleiche Angriffskraft wie in Final Fantasy XV. Da es ein direkter Import in NieR: Automata ist, bleiben alle Fähigkeiten erhalten. Außerdem scheint es eine Geschichte zu dem Engine Blade zu geben, die von euch entdeckt werden kann.

Die japanische Zeitschrift Famitsu veröffentlichte das oben stehende Bild von YoRHa No.2 Type B, die ein Einhänder in den Händen hält. Das Engine Blade wird ebenfalls im Automatik-Modus verwendbar sein. Das ermöglicht dem Spieler, über einen Knopfdruck den Kampf weitestgehend automatisch ablaufen zu lassen. Das hat den Vorteil, dass Storyliebhaber sich auf diese konzentrieren können und bei Wunsch die actiongeladenen Kämpfe so etwas in den Hintergrund rücken.

Außerdem wurde bekannt, dass in Final Fantasy XV ein Hinweiß auf NieR: Automata zu finden ist. Wie dieser Aussehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

NieR: Automata wird am 23. Februar 2017 in Japan für die PlayStation 4 erscheinen. In Europa erscheint das Rollenspiel im Frühling für die PlayStation 4 und den PC.

