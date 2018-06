NieR: Automata - Erscheint noch diesen Monat für Xbox One

Im Vorfeld der E3-Pressekonferenz von Microsoft ist bereits eine pikante Info durchgesickert: NieR: Automata wird noch vor Ende des Monats für Xbox One erscheinen. Bisher ist das Action-Rollenspiel nur für PS4 und Steam erhältlich gewesen.

Heute Nacht um 22 Uhr startet die E3-Pressekonferenz von Microsoft, die ihr von zuhause aus als Livestream verfolgen könnt. Darin wird es alle wichtigen Infos zum kommenden Lineup für Xbox One geben, unter anderem dürfte im Rahmen der Konferenz auch NieR: Automata für Xbox One offiziell angekündigt werden. Ein entsprechender Eintrag tauchte bereits im offiziellen Blog von Square Enix auf, wurde dann aber schleunigst wieder gelöscht. Demzufolge wird das Action-Rollenspiel ab dem 26. Juni für Xbox One erhältlich sein, inklusive der bis dato veröffentlichten DLC-Erweiterungen.

Hinter NieR: Automata steckt das japanische Studio PlatinumGames, das in erster Linie für hochexplosive Action-Titel wie die Bayonetta-Serie oder Vanquish bekannt sein dürfte. Game Director Yoko Taros Design-Entscheidungen reflektieren sein skurriles Auftreten in der Realität, in der Regel ist er nur mit einer Maske auf dem Kopf zu sehen. Wir haben die PlayStation 4-Version zum Release getestet und waren sehr angetan von 2B und ihren postapokalyptischen Strapazen.

