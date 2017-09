NieR: Automata - 2 Millionen Exemplare verkauft und Vinyl-Boxset angekündigt

Über zwei Millionen Exemplare konnten seit dem Release im März 2017 bereits von dem Action-Rollenspiel: NieR: Automata verkauft werden. Nun dürfen sich Fans auf ein Vinyl-Boxset freuen, dass in wenigen Tagen vorbestellbar sein wird.

Wie Publisher Square Enix nun innerhalb einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, konnten bisher über zwei Millionen Exemplare des Action-Rollenspiels NieR: Automata verkauft werden. Der Titel ist im März 2017 für PC und PlayStation 4 veröffentlicht worden und entstand in Zusammenarbeit mit PlatinumGames Inc.

2 Millionen Exemplare verkauft und Vinyl-Boxset angekündigt

Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, kann ab dem 25. September ein Vinyl-Boxset mit den Original-Soundtracks von NieR: Automata, NIER: Gestalt und NIER: Replicant exklusiv im Square Enix Online Store vorbestellt werden. Das Boxset wird im Dezember veröffentlicht und enthält vier Vinyl-LPs mit Songs, die vom Komponisten der Reihe, Keiichi Okabe, ausgewählt wurden. Außerdem sind exklusive Illustrationen des Zeichners von Tokyo Ghoul, Sui Ishida, enthalten.

"Fans können die großartige Musik von NieR: Automata auch in den beiden Video-Blu-rays NieR Music Concert & Talk Live sowie NieR Music Concert: The Memories of Puppets genießen, die ebenfalls ab sofort im Square Enix Online Store vorbestellbar sind."

Infos zu NieR: Automata

