Ni No Kuni II - Rollenspiel verschiebt sich auf 2018

Das Rollenspiel Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs wird nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheinen und wurde auf Januar 2018 verschoben. Auch der Mehrspieler-Part soll demnach nicht vorhanden sein.

Mit Ni No Kuni veröffentlichten Level 5 und Bandai Namco im Jahr 2010 die PS3-Version des bereits vorher in Japan erschienen Nintendo DS-Games. Der Titel machte sich durch seine charmante JRPG-Art und den Look eine Menge Fans. Untermalt wurde das fantastische Setting mit Zwischensequenzen der Anime-Großmeister von Studio Ghibli, die für ihre Klassiker im Anime-Sektor bekannt sind.

Mit Ni No Kuni II kündigte Bandai Namco den Nachfolger an, der jedoch ohne die Mitarbeit von Studio Ghibli auskommt. So soll die Optik zwar beibehalten bleiben, aber das Prinzip des Gameplays stark geändert werden. Statt der aus dem Vorgänger bekannten Begleiter setzt man im Kampf nun auf kleine Wesen, die an die Pikmin aus Nintendos gleichnamigen Titel erinnern. Dies sorgte bei einigen Spielern für Bestürzung, die jetzt noch einmal verstärkt wird. Wie Bandai Namco nämlich mitteilte, wird Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs nicht mehr wie geplant Ende 2017 erscheinen, sondern verschiebt sich ins Jahr 2018. Als neuer Releasetermin wird der 19. Januar 2018 genannt.

Auch der Mehrspieler-Teil soll gestrichen werden, wie der Game Director Akihiro Hino bestätigte. So soll es sich dabei um ein Missverständnis gehandelt haben und er habe angeblich einfach die falschen Worte genutzt, die letztendlich für Verwirrung sorgten.

"Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass mehr Entwicklungszeit nötig ist, um das volle Potential von Ni no Kuni II auszuschöpfen und den Fans so das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ich möchte mich aufrichtig bei allen, die sich auf das Release des Spiels freuen, entschuldigen. [...] Wir versichern euch jedoch, dass wir weiterhin unser Bestes geben werden, unseren Fans ein tief gehendes wie überzeugendes Singleplayer-Spielerlebnis zu bieten."

Das Statement des Game Directors Akihiro Hino findet ihr unter der News ebenfalls in Videoform. Man darf gespannt sein, ob der neue Releasetermin am 19. Januar 2018 für PlayStation 4 und PC eingehalten werden kann.

