Ni No Kuni II - Erscheint zeitgleich auch für PC

Eine echte Überraschung für Fans der Japano-RPGs: Publisher Bandai Namco hat angekündigt, dass Ni No Kuni 2 in diesem Jahr nicht nur für PlayStation 4, sondern zeitgleich auch für PC veröffentlicht wird.

Es handelt sich dabei um den ersten Ableger, der es auf den PC schafft. Der Serieneinstand erschien nur für Nintendo DS in Japan, Ni No Kuni schaffte es dann auch in den Westen, jedoch nur für die PS3.

Ni No Kuni 2 soll für den PC lediglich digital veröffentlicht werden, der Release ist über die Vertriebsplattform Steam vorgesehen. Der Releasetermin für die beiden Plattformen ist derzeit jedoch noch unklar.

Infos zu Ni No Kuni II

