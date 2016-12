Wir präsentieren euch in den PlayNation TV-News die wichtigsten Gaming-Meldungen der Woche: Das Foundation-Update bringt neue Inhalte in No Man's Sky. The Division erhält einen Survival-DLC. Es gibt jetzt Handschuh-Skins in Counter-Strike: Global Offensive. Die Collector's Edition von Resident Evil 7 erscheint auch bei uns. Final Fantasy XV ist da und erobert die Presse-Herzen im Sturm.

Auch am heutigen Mittwoch präsentieren wir euch im Rahmen der Gaming-News von PlayNation TV wie gewohnt interessante Meldungen aus der Spielebranche. Heute mit dabei: No Man's Sky, The Division, Counter-Strike: Global Offensive, Resident Evil 7 und Final Fantasy XV. Das Video könnt ihr euch oberhalb dieser Meldung oder direkt auf unserem YouTube-Kanal ansehen.

No Man's Sky: Baut eure eigene Basis

Hello Games veröffentlichte nun das erste große Update zu No Man's Sky. Ab sofort könnt ihr damit eine Basis errichten, im Kreativ-Modus das riesige Weltraum-Universum ohne Beschränkungen erkunden oder euch im dritten, nun schwierigeren Survival-Modus beweisen. Was das Foundation-Update sonst noch alles mit sich bringt und was den Spielern trotzdem fehlt, erzählen euch Patrik und Dennis im Video.

The Division: Überleben im Survival-DLC

Auch The Division erhielt zuletzt neue Inhalte: So erschien nicht nur endlich Update 1.5, sondern auch der neueste Survival-DLC. Hier müsst ihr um euer Überleben kämpfen, Ressourcen suchen und mit warmer Kleidung und Lagerfeuern der Kälte trotzen. Infiziert und mit jeder Menge Gegner konfrontiert, bleiben euch zwei Stunden, um zu entkommen.

Counter-Strike: Global Offensive: Das sind mal teure Hanschuhe!

Valve veröffentlichte einen CS:GO-Patch, der unter anderem Handschuh-Skins enthält. Diese kriegt ihr allerdings nicht einfach hinterhergeworfen, denn sie sind äußerst selten und nur im Rahmen der besonderen Glove Case erhältlich. Wie hoch der Marktwert für die rein kosmetischen Items ist, erfahrt ihr im Video.

Resident Evil 7: Der abgeschnittene Finger kommt auch nach Deutschland

Die Collector's Edition von Resident Evil 7 wird es nicht nur in Nordamerika, sondern auch bei uns in Europa geben – samt abgeschnittenem Finger, der eure kostbaren Daten speichert.

Final Fantasy VX - das Spiel des Jahres 2016?

Final Fantasy VX ist mittlerweile erschienen und erobert rund um den Globus die Herzen der Presse. Wie Ben den Titel findet, könnt ihr in seinem ausführlichen Test nachlesen.

