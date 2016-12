News - Der Marsianer in VR, Collector's Edition für Resident Evil 7 und neue Rainbow Six: Siege-Inhalte

Wir präsentieren euch in den PlayNation TV-News die wichtigsten Gaming-Meldungen der Woche: Rainbow Six: Siege erhält auch weiterhin neue Inhalte. Die Collector's Edition von Resident Evil 7 hat einiges zu bieten. Der Marsianer: Die VR-Erfahrung erschien ganz überraschend früher als erwartet.

Auch am heutigen Mittwoch präsentieren wir euch im Rahmen der Gaming-News von PlayNation TV wie gewohnt interessante Meldungen aus der Spielebranche. Heute mit dabei: Rainbow Six: Siege, Resident Evil 7 und Der Marsianer: Die VR-Erfahrung. Das Video könnt ihr euch oberhalb dieser Meldung oder direkt auf unserem YouTube-Kanal ansehen.

Neues Japan-Setting samt Operatoren erscheint morgen

In einem Livestream präsentierten die kreativen Köpfe hinter Rainbow Six: Siege die neuen Operatoren Echo und Hibana. Diese gehören zum neuen japanischen Setting, das wir euch bereits in einer früheren Folge der Gaming-News vorgestellt haben und morgen per Update erscheint. Weiterhin interessant: Obwohl der Titel bereits seit einem Jahr auf dem Markt ist, wurden uns nun auch für das kommende Jahr weitere Inhalte versprochen. Wir dürfen also gespannt sein!

Resident Evil 7 mit umfangreicher Collector's Edition

Auf der italienischen Seite von Gamestop wurde kürzlich eine ganz besondere Collector's Edition von Resident Evil 7 gesichtet. Mit dabei unter anderem: Artbook, downloadbare Zusatzinhalte, ein als abgetrennter Finger getarnter USB-Stick und ein Modell von dem Direktorhaus, das im Titel eine wichtige Rolle spielt. Welche Boni ihr noch erwarten dürft und wie teuer der Spaß wird, erfahrt ihr im Video.

Der Marsianer: Die VR-Erfahrung erscheint überraschend früh

Fans des Bestsellers und Besitzer einer PlayStation VR freuen sich seit ein paar Tagen, denn mit Der Marsianer: VR Experience sollte noch im November 2016 eine Spieladaption des Films rund um Botaniker Mark Watney erscheinen, so die ursprünglich recht vage Meldung. Ganz überraschend erschien der Titel nun bereits gestern unter dem etwas umständlichen Titel Der Marsianer - Rettet Mark Watney: Die VR-Erfahrung. Wir sind gespannt, wie sich die Umsetzung der wichtigsten Filmszenen gestaltet!

