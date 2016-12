News - The Last of Us und Uncharted erhalten Fortsetzung, das GTA Online-Update und der neue Death Stranding-Trailer

Wir präsentieren euch in den PlayNation TV-News die wichtigsten Gaming-Meldungen der Woche: The Last of Us: Part 2 wurde endlich angekündigt und auch Uncharted erhält eine weitere Fortsetzung. Der neue Trailer von Death Stranding sorgt für Verwirrung. GTA Online bekommt ein neues Update spendiert, in dem wir mit gestohlenen Fahrzeugen handeln können.

Auch am heutigen Mittwoch präsentieren wir euch im Rahmen der Gaming-News von PlayNation TV wie gewohnt interessante Meldungen aus der Spielebranche. Heute mit dabei: The Last of Us: Part 2, Uncharted: The Lost Legacy, Death Stranding und GTA Online. Das Video könnt ihr euch oberhalb dieser Meldung oder direkt auf unserem YouTube-Kanal ansehen.

Ellie kehrt zurück

Wer die PlayStation Experience verpasst hat und die letzten Tage zudem hinter dem Internet-Mond verbracht hat, darf an dieser Stelle entzückt aufquieken: Mit The Last of Us: Part 2 erhalten Fans der Geschichte rund um Ellie und Joel endlich die heiß ersehnte Fortsetzung des Zombie-Titels. Wann es so weit ist, ist noch nicht bekannt, aber wir wissen bereits, dass wir diesmal die infizierte, aber nie mutierte Ellie spielen – einige Jahre später und deutlich gereifter. Wie unsere Moderatoren auf die frohe Kunde reagiert haben, erfahrt ihr im Video.

Auch Nadine und Chloe aus Uncharted sind zurück

Nachdem die Geschichte um Nathan Drake nun zu Ende erzählt wurde, hatten Fans der Uncharted-Reihe eigentlich keine Fortsetzung mehr erwartet. Umso mehr dürfte es sie freuen, dass Naughty Dog mit dem DLC The Lost Legacy einen Ableger, der in Indien spielt, plant. Protagonistin ist diesmal Chloe, was auch einige Veränderungen des Gameplays mit sich bringen wird, wie wir gestern berichteten:

Zweiter, mysteriöser Trailer zu Death Stranding erschienen

Kojima Productions enthüllte einen neuen Trailer zu Death Stranding, der allerdings auch nicht viel Licht ins Dunkle brachte. Das Mysterium um den kommenden Titel mit Norman Reedus und Mads Mikkelsen bleibt bestehen.

Illegaler Autohandel: GTA Online-DLC angekündigt

GTA Online soll noch in diesem Monat ein Update bekommen. Import/Export heißt der DLC, durch den ihr euch fortan am Handel mit gestohlenen luxuriösen und verflucht teuren Fahrzeugen beteiligen könnt.

Seitenauswahl

Infos zu News

News - Der Marsianer in VR, Collector's Edition für Resident Evil 7 und neue Rainbow Six: Siege-Inhalte Wir präsentieren euch in den PlayNation TV-News die wichtigsten Gaming-Meldungen der Woche: Rainbow Six: Siege erhält auch weiterhin neue Inhalte. Die Collector's Edition von Resident ...