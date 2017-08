New Nintendo 3DS - SNES-Edition jetzt bei Amazon vorbestellen

Der New Nintendo 3DS XL bekommt ein schickes SNES-Design serviert. Ab sofort kann man die besondere Edition bei Amazon vorbestellen. Es ist jedoch nur eine limitierte Anzahl an Konsolen verfügbar.

Wer in Nostalgie schwelgen möchte, kann im Oktober zurück in die Zeit reisen. Bei Amazon kann man ab sofort den New Nintendo 3DS in der SNES-Edition vorbestellen und die volle Ladung einer Zeitreise erhalten.

Der New Nintendo 3DS XL enthält die Konsole im klassischen Grau, gemischt mit einigen dezenten Farbtönen. Die Konsole soll optisch dem Super Nintendo Entertainment System ähneln, das schon bald eine Mini-Edition serviert bekommt.

Der New Nintendo 3DS XL in der SNES-Edition erscheint am 13. Oktober 2017.

