New Nintendo 3DS - Produktion offiziell eingestellt

Nintendo hat die Produktion des New Nintendo 3DS offiziell eingestellt. Der Handheld wird zukünftig nicht länger produziert, erklärte das Unternehmen. Man werde sich zukünftig auf den 3DS XL, 2DS und die Nintendo Switch fokussieren.

Die Produktion des New Nintendo 3DS wird eingestellt. Dies erklärte Hersteller Nintendo in einer Anmerkung auf seiner offiziellen Website und in einem Statement gegenüber den Kollegen von GameSpot.

Man habe die Produktion des New Nintendo 3DS mit seinen schwarzen und weißen Farbmodellen sowie allen Spezialeditionen eingestellt. Der größere New Nintendo 3DS XL soll nicht von der Einstellung betroffen sein.

Nintendo stellt Konsolen ein

Bereits vor einiger Zeit wurde die Herstellung des originalen 3DS, 3DS XL sowie der Wii U bekannt gegeben. Nintendo werde sich zukünftig auf den Vertrieb des New Nintendo 2DS sowie der Nintendo Switch fokussieren.

