Spieler des Fantasy-MMORPGs Neverwinter auf den Konsolen Xbox One und PlayStation 4 können aufatmen: Ab dem kommenden Monat darf die Community die neuen Inhalte der 'Sea of Moving Ice'-Erweiterung erleben. Alle Infos.

Schon seit dem November diesen Jahres kommen PC-Spieler des Free2Play-MMOs Neverwinter in den Genuss der Erweiterung mit dem frostigen Namen 'Sea of Moving Ice' - Konsolenfans des Titels vom Entwicklerstudio Cryptic gucken derzeit noch in die weniger frostige Röhre.

Ändern wird sich das laut offizieller Ankündigung am 17. Januar 2017, dann nämlich erscheint Sea of Moving Ice für PlayStation 4 und Xbox One. Aufgabe der Konsolencommunity ist es dann ebenfalls, die eisigen Landen von den bösen Frostgiganten zu befreien.

Erweiterung 'Storm King's Thunder'

Mit dem aktuellen Add-on 'Storm King's Thunder' geht es munter weiter für Neverwinter. Diese Erweiterung bringt das Feature des Tauchens, erweiter das Gebiet um eine riesige Abenteuerzone und wer mehr Abwechslung sucht, der kann an einem umfangreichen Angel-Mini-Game teilnehmen. Der untenstehende Trailer demonstriert die Inhalte. Viel Spaß!

Infos zu Neverwinter

