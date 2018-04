Netzkultur - Jetpack-Samurais bekämpfen sich in der Luft, Video geht viral

Wir geben zu, dass wir uns das Schmunzeln nicht verkneifen konnten, als wir das neueste Video gesehen haben, das im Moment viral geht. Wann hat man auch schon mal zwei Samurais gesehen, die sich in der Luft bekämpfen? Ein Hoch auf die Netzkultur!

Bei dem Video, das wir nachfolgend für euch eingebunden haben, handelt es sich um ein ganz besonderes Sahnestück aus dem Internet. Wir wollten es euch nicht vorenthalten, wie sich zwei Samuari in der Luft bekämpfen. Aber wie ist das möglich, fragt ihr euch nun sicherlich?

Nun, die Antwort ist recht simpel - mit einem Jetpack!

Ja, ihr habt richtig gehört und ihr seht es auch richtig im Video, zwei Jetpack-Samurais liefern sich ein spektakuläres Showmatch in der Luft. Ein Stück Technik, das derzeit in Mode gerät.

Der Jetpack ist eines der Erfindungen, die es nicht erst seit den Anfängen der Gaming-Landschaft gibt. Bereits in den Sechzigerjahren baute Bell Textron einen ersten Prototyp für die US-Army, den sogenannten Rocket-Belt. Dabei basiert der Raketenrucksack auf das Prinzip des Rückstoßes (zumeist Verbrennungsgase), um eine Person zu bewegen. Heute werden Raketenrucksäcke überwiegend im Weltraum verwendet, damit sich die Astronauten in der Schwerelosigkeit fortbewegen können.

Games bedienten sich dieser bemerkenswerten Erfindung ebenfalls seit Anbeginn der Spielezeit. So flog bereits Duke Nukem beispielsweise in Duke Nukem 3D mit einem Jetpack durch die Luft. Hier wurde das Gimmick als passendes Gameplay-Element verbaut. Weiter gibt es sie in Halo, Fallout 4, Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2 und viele mehr. Auch in Filmen wie Star Wars fand ein adaptierter Raketensuite - bei Jango und Boba Fett - Verwendung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ihr wollt die Jetpack-Samurais sehen - ab gehts!