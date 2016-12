Netflix sollte bereits seit längerer Zeit einen Offline-Modus erhalten. Nun ist es endlich so weit und die Inhalte können via Netflix-App heruntergeladen werden. Damit benötigt ihr unterwegs kein Internet mehr, um auf eure Videos zugreifen zu können.

Wir berichteten bereits vor einigen Wochen, dass der VoD-Anbieter Netflix offenbar einen Offline-Modus erhalten sollte. Bisher war es so, dass die Zuschauer stets online sein mussten, um ihre aktuellen Serien zu schauen. Die Konkurrenz ist hier einen Schritt voraus, denn bei Amazon Prime Video und anderen Vertretern ist dieser Offline-Modus schon länger zugegen.

Nun ist es offiziell, die aktuelle App-Version 9.0.0 enthält ein neues Icon - den sogentannten "Download"-Button. Bisher können die Serien Narcos, The Crown, Orange is the New Black und weitere heruntergeladen und unterwegs ganz ohne Internetverbindung geschaut werden. Die Inhalte stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung, sodass ein schneller Wechsel zwischen den Sprachen auch offline möglich ist.

Neue Inhalte kommen!

Außerdem sollen viele neue Inhalte in naher Zukunft hinzukommen. Der Download steht gleichermaßen für iOS und Android zur Verfügung. Scheinbar gibt es diesbezüglich keine zeitliche Einschränkung, denn es wird seitens Netflix nicht auf etwaige Zeitvorgaben hingewiesen. Damit könnt ihr fortan ganz entspannt "Video on Demand" via Netflix auf längeren Auto- oder Zugfahrten schauen.

Nehmt ihr diesen Offline-Modus in Anspruch? Haltet ihr diesen Schritt für sinnvoll? Dann schreibt uns gerne euer Feedback unterhalb der News in den Kommentarbereich.

