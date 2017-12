Netflix - Trailer zu Jessica Jones: Stallel 2 veröffentlicht

Jessica Jones kommt in einer zweiten Staffel zurück auf die Netflix-Leinwand. Ein erster Teaser-Trailer gibt nun einen Einblick in die kommende Handlung und die Geschehnisse rund um die Privatdetektivin.

Bereits vor einiger Zeit haben die Mannen von Netflix eine 2. Staffel zu Marvel's Jessica Jones angekündigt. Jüngst haben sie einen ersten Trailer "Sie ist zurück" veröffentlicht. Die Zuschauer bekommen einen kleinen Ersteindruck und inhaltlich ein paar erste Anhaltspunkte.

Wir dürfen gespannt sein, mit wem es die junge Privatdetektivin aus New York diesmal zu tun bekommt. Klar ist, dass sie Kilgrave getötet hat, doch so ganz befreien kann sie sich von ihm noch nicht. Ein neuer Fall zwingt sie schließlich, dass sie sich mit ihrem eigenen Selbst auseinandersetzen muss. Allem voran lautet die Frage, wo hat sie eigentlich ihre Superkräfte her und warum ist sie so stark? Gespielt wird Jessica Jones erneut von Krysten Ritter.

Die zweite Staffel von Jessica Jones wird ab dem 8. März 2018 via Netflix zur Verfügung stehen. Dann dürften die Marvel-Serien-Fans unter euch wieder voll auf ihre Kosten kommen.

Wir haben nachfolgend den deutschen Trailer für euch eingebunden.