Netflix - Telltale-Spiel auf Basis von Stranger Things angekündigt

Netflix und Telltale Games haben im Rahmen der E3 eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Daraus wird unter anderem eine neue Spielereihe entstehen, die auf dem Stranger Things-Universum basiert und vor allem Fans der beliebten Netflix-Serie interessieren dürfte. Weiterhin darf sich auf eine interaktive Version von Minecraft: Story Mode für Netflix gefreut werden. Hier kann der Verlauf der Geschichte von den Zuschauern per Fernbedienung gesteuert werden.

Im Rahmen der derzeit stattfindenden E3 in Los Angeles haben der Streaming-Anbieter Netflix sowie der Spieleentwickler Telltale Games eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Wie die Kollegen von TechRadar berichten, wird das Studio unter anderem eine interaktive Version von Minecraft: Story Mode auf Netflix bringen.

Die Zuschauer werden, ähnlich wie bei Puss in Book: Trapped in an Epic Tale und Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile, entscheiden können, wie sich die Geschichte entwickelt. Dies geschieht durch eine TV-Fernbedienung. Das Spiel hätte eigentlich bereits im Herbst 2017 fertig sein sollen, wurde aber schließlich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Nun ist der Release für dieses Jahr geplant.

Stranger Things-Spiel

Weiterhin arbeitet Telltale Games an einer neuen Serie, die im Stranger-Things-Universum angesiedelt ist. Dabei ähnelt die Lizenzierung von Telltale in ihrer Art der Entwicklung des Adventures Games of Thrones. Es werden entsprechend neben bekannten Charakteren aus der Serie auch neue Figuren zu sehen sein. Die Veröffentlichung ist für PC und Konsolen geplant.