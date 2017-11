Netflix - Stranger Things stellt neuen Netflix-Rekord auf

Der riesige Erfolg der Mystery-Serie Stranger Things hat Netflix in der ersten Novemberwoche einen neuen Zuschauerrekord für Streaming-Dienste in Deutschland beschert. Bisher stand The Big Bang Theory auf dem ersten Platz - mit 8,25 Millionen Zuschauen konnten die ersten beiden Staffeln von Stranger Things nun den bisherigen Platzhirsch deutlich schlagen.