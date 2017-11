Netflix - The Punisher ab heute verfügbar

Frank Castle ist zurück und hat nun auch seine eigene Serie verpasst bekommen. Der "Punisher" treibt ab heute, dem 17. November 2017, sein Unwesen auf Netflix und reiht sich hier neben anderen Marvel-Serien ein.

Viele dürften Frank Castle bereits aus der Serie Dare Devil kennen, die bereits seit längerem auf Netflix zum Ansehen bereitsteht. Scheinbar stieß die Rolle des Punishers nicht nur bei den Zuschauern auf hohen Anklang. Die Produzenten der Marvel-Serien haben sich entschieden, auch eine Serie von "The Punisher" in Auftrag zu geben und heute ist es endlich soweit. Der Punisher ist da und er ist erbarmungslos zu seinen Feinden!

"Ich will sie alle töten!"

Kurz und prägnant, so lautet die Devise. Jon Bernthal, der beispielsweise durch seine Arbeit an The Walking Dead bekannt ist, schlüpft hier in die Hauptrolle des ehemaligen Familienvaters. Von Rache getrieben, begibt er sich auf seinen ganz eigenen Feldzug. Der gewalttätige Psychopath ist seiner Vergangenheit auf der Spur. Ebenfalls zu sehen ist der Hacker Micro (Ebon Moss-Bachrach), dem Castle auf seinem Weg begegnet und die Homeland-Security-Agentin Dinah Madani (Amber Rose Revah), die im Fall eines ermordeten afghanischen Polizisten ermittelt.

The Punisher soll sehr brutal daherkommen. Die Zuschauer sollten sich hier auf entsprechende Szenen gefasst machen. Zudem seien die Taten des Punishers als moralisch fragwürdig einzustufen. Er ist demnach kein klassischer Superheld, wie wir es von Marvel gewohnt sind. Die 1. Staffel der neuen Serie wird ganze 13 Episoden umfassen. Sie steht ab heute zum Abruf bereit.

Weitere Netflix-Serien, die noch in diesem Monat an den Start gehen, könnt ihr hier einsehen:

