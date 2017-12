Netflix - Produzentin zu der kommenden Witcher-Serie gefunden

Die Autorin und Produzentin Lauren Schmidt Hissrich wird die Serienadaption The Witcher übernehmen und als "Showrunner" die Fäden fest in der Hand halten. Hissrich arbeitete zuvor unter anderem an der Marvel-Serie "The Defenders" sowie "Daredevil" mit.

Im Mai diesen Jahres gab das polnische FX- und Animationsstudio Platige Image bekannt, dass in Zusammenarbeit mit Netflix und Sean Daniels Company eine TV-Serie produziert wird, die auf der Fantasy-Saga The Witcher basiert.

Produzentin zu der kommenden Witcher-Serie gefunden

Nun hat Netflix mit Lauren Schmidt Hissrich eine ausführende Produzentin gefunden, die die Zügel in der Hand halten wird. Zuvor hat Hissrich an der Marvel-Serie "The Defenders", "Daredevil" sowie der Serie "Power" mitgearbeitet. An der Seite der Produzentin wird Sean Daniel stehen, der ebenfalls als ausführender Produzent beteiligt ist und die Arbeiten von Hissrich gemeinsam mit seinem Partner Jason Brown unterstützt. Weiterhin sind die beiden Produzenten des Unternehmens "Platige Image" Tomek Baginski und Jarek Sawko mit an Bord.

Details zu der Umsetzung oder der Schauspieler sind bislang nicht bekannt. Die Zeichen stehen aber gut, dass die Serie einen erwachsenen Look verpasst bekommt, um der Vorlage gerecht zu werden. Erik Barmack, seines Zeichens Vize-Präsident von Netflix, zeigt sich begeistert und freut sich auf die Zusammenarbeit. Wann die Serie ausgestrahlt wird, ist ebenfalls noch unbekannt.

