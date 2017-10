Netflix - Neue Serien und Filme im Oktober 2017

Ein neuer Monat steht vor der Tür und das bedeutet auf Netflix ein neues Kontingent an Filmen und Serien. Wir haben die Infos, welche Neustarts diesen Monat gezeigt werden.

Der Video-Streaming-Dienst Netflix veröffentlicht in regelmäßigen Abständen neue Serien und Filme auf ihrer hauseigenen Plattform. Jüngst hat Netflix auf diverse Plattformen ein Update-Video hochgeladen, das uns Auskunft über die kommenden Inhalte liefert.

Neu im Monat Oktober

Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 - ab 01. Oktober

Star Trek: Discovery: Staffel 1 - neue Folgen jeden Montag

Suburra: Staffel 1 - ab 06. Oktober

Designated Survivor: Staffel 2 - ab 06. Oktober jeden Freitag

Riverdale: Staffel 2 - ab 12. Oktober jeden Donnerstag

Mindhunter: Staffel 1 - ab 13. Oktober

The Meyerowitz Stories (New and Selected) - ab 13. Oktober

Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung

Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger

Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith

Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück

Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter

alle Star Wars-Filme ab 15. Oktober außer:

Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht ab sofort verfügbar!



Berlin Station: Staffel 2 - ab 16. Oktober jeden Montag

Pan - ab 17 Oktober

The Walkind Dead: Staffel 7 - ab 25. Oktober

Stranger Things: Staffel 2 - ab 27. Oktober

Rupauls's Drag Race: Staffel 9 - ab 31. Oktober

Den zugehörigen Announcement-Trailer für den Monat Oktober findet ihr unterhalb der News eingebunden. Hier seht ihr kleine Ausschnitte zu den kommenden Filmen und Serien.

Für viele eine Enttäuschung hingegen ist die Realfilm-Umsetzung von Death Note, die Netflix in Eigenproduktion veröffentlicht hat. Alle Infos zu Death Note auf Netflix erhaltet ihr hier:

