Netflix - Neue Serien und Filme im November 2017

Was erscheint im nächsten Monat auf Netflix? Wir haben alle Serien und Filme im November 2017 für euch in der Übersicht.

Theoretisch erscheint bei Netflix am laufenden Band neuer Content, sodass die Verantwortlichen sicherstellen können, dass die Zuschauer auf dem Video-Streaming-Dienst immer am Ball bleiben. Auch im kommenden Monat November wird es die eine oder andere neue Serie und diverse Filme geben. Wir haben alle Infos in der folgenden Übersicht!

Neu im Monat November

Mission: Impossible - Phantom Protokoll - ab 1. November

Transformers 3 - ab 1. November

Toy Story 3 - ab 1. November

Iron Man 1 & 2 - ab 1. November

Fluch der Karibik - Am Ende der Welt - ab 01. November

American Horror Story: Roanoke - ab 01. November

Killjoys: Staffel 2 - ab 02. November

Alias Grace: Miniserie - ab 03. November

Creed - Rocky's Legacy - ab 04. November

Im Herz der See - ab 06. November

The Sinner: Staffel 1 - ab 07. November

Edge of Tomorrow - 09. November

Stretch Armstrong und die Flex Fighters: Staffel 1 - ab 17. November

Der kleine Prinz - ab 20. November

Godless: Miniserie - ab 22. November

She's Gotta Have It: Staffel 1 - ab 23. November

Frontier: Staffel 2 - ab 24. November

House of Cards: Staffel 5 - ab 30. November

Wöchentlich auf Netflix

Star Trek: Discovery - neue Episode jeden Montag

Berlin Station: Staffel 2 - neue Episode jeden Dienstag

Riverdale: Staffel 2 - neue Episode jeden Donnerstag

Designated Survivor: Staffel 2 - neue Episode jeden Freitag

Im November startet Netflix gleich mit zwei Miniserien durch. Zum einen wären da Godless und zum anderen Alias Grace. Auch der wöchentliche Rhythmus ist gut versorgt. So dürft ihr euch beispielsweise jeden Freitag über neue Folgen von Designated Survivor freuen. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auch auf die vielseits beliebte Serie House of Cards, die ab dem 30. November mit der 5. Staffel durchstartet. Für Horrorfans ist auch etwas dabei und zwar die 6. Staffel von American Horror Story "Roanoke".

Die entsprechenden Infos erhaltet ihr auch nochmal in audiovisueller Form. Unterhalb der News haben wir den aktuellen Trailer von Netflix eingebunden, der sich auf den Monat November in 2017 bezieht.

