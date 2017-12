Netflix - Neue Serien und Filme im Januar 2018

Auf Netflix gibt es im Januar 2018 wieder neue Serien und Filme im Angebot. Nun ist bekannt, welche regulären Serien, Netflix Originals und spannenden Blockbuster-Filme zu sehen sein werden.

Der Video-Streaming-Dienst Netflix wird auch im Januar 2018 mit neuen Serien und Filmen versorgt. Nun hat Netflix die offizielle Liste für den ersten Monat des kommenden Jahres preisgegeben.

Die ersten neuen Serien und Filme bei Netflix werden bereits ab dem 01. Januar 2018 veröffentlicht. Zahlreiche weitere folgen im Laufe des gesamten Monats und dürften somit für wenig Langeweile sorgen.

Netflix: Neue Serien im Januar 2018

Nachfolgend haben wir alle neuen Serien für euch in der Übersicht. Dazu gehören Netflix Originals und von weiteren Produzenten zugeliefertes Material.

Netflix Originals

Lovesick: Staffel 3 - ab dem 1. Januar

Dirk Gentlys Holistische Detektei: Staffel 2 - ab dem 5. Januar

Star Trek: Discovery: Staffel 1 - wöchentlich neue Folgen ab dem 8. Januar

Disjointed: Teil 2 - ab dem 12. Januar

Riverdale: Staffel 2 - wöchentlich neue Folgen ab dem 18. Januar

Drug Lords: Staffel 1 - ab dem 19. Januar

Van Helsing: Staffel 2 - ab dem 19. Januar

Grace and Frankie: Staffel 4 - ab dem 19. Januar

Black Lightning: Staffel 1 - wöchentlich neue Folgen ab dem 23. Januar

One Day At A Time: Staffel 2 - ab dem 26. Januar

Retribution: Staffel 1 - ab dem 30. Januar

Netflix Originals Kinderserien

Young Justice: Staffel 1 - ab dem 01. Januar

Llama Llama: Staffel 1 - ab dem 26. Januar

Weitere Serien

Weeds - Kleine Deals unter Nachbarn: Staffeln 1-8 - ab dem 1. Januar

The Americans: Staffel 4 - ab dem 1. Januar

Family Guy: Staffel 14 - ab dem 1. Januar

American Crime Story - The People vs. O.J. Simpson: Staffel 1 - ab dem 6. Januar

New Girl: Staffel 6 - ab dem 20. Januar

Rick and Morty: Staffel 3 - ab dem 23. Januar

Animes

Devilman Crybaby: Staffel 1 - ab dem 5. Januar

Allem voran dürfen sich die Zuschauer über neue Folgen von Star Trek: Discovery freuen, die mit der zweiten Staffelhälfte der ersten Staffel auffährt. Außerdem wird es eine neue DC-Comic-Adaption namens Black Lightning geben, in der ein Schuldirektor sein Leben hinter sich lässt und nach New Orleans zurückkehrt, um der steigenden Kriminalität entgegenzutreten. Natürlich kommt kein Monat ohne Netflix-Original-Serien wie Riverdale aus.

Netflix: Neue Filme Januar 2018

Außerdem dürfen sich Netflix-Kunden über neue Filme freuen. Dazu gehört auch The Open House, in dem sich ein Sohn und seine Mutter in einem Ferienhaus mit mysteriösen Dingen auseinandersetzen müssen. Alle Netflix-Filme im Januar 2018 in der Übersicht:

Netflix Originals

The Open House - ab dem 10. Januar

The Polka King - ab dem 12. Januar

A Futile and stupid Gesture - ab dem 26. Januar

Netflix Originals Dokumentationen

Rotten - ab dem 5. Januar

Somebody Feed Phil - ab dem 12. Januar

Dirty Money - ab dem 26. Januar

Alle anderen Filme

Der Maschinist - ab dem 1. Januar

Men in Black 3 - ab dem 1. Januar

Hercules - ab dem 1. Januar

Lilo und Stitch - ab dem 1. Januar

Malala - Ihr Recht auf Bildung - ab dem 1. Januar

Naruto Shippuden: The Movie - ab dem 1. Januar

Naruto Shippuden: The Lost Tower - ab dem 1. Januar

Naruto Shippuden: Blood Prison - ab dem 1. Januar

Naruto Shippuden: The Will of Fire - ab dem. 1. Januar

Naruto Shippuden: The last Movie - ab dem 1. Januar

R.E.D. - Älter, härter, besser - ab dem 2. Januar

Ralph reicht's - ab dem 3. Januar

Die Monster Uni - ab dem 3. Januar

Shutter Island - ab dem 5. Januar

Inception - ab dem 10. Januar

The Dark Knight Rises - ab dem 10. Januar

Sherlock Holmes - ab dem 10. Januar

Die Eiskönigin - Olaf taut auf - ab dem 12. Januar

Restrepo - Die blutige Wahrheit des Krieges - ab dem 15. Januar

The Jungle Book - ab dem 18. Januar

Erschütternde Wahrheit - ab dem 18. Januar

The Artist - ab dem 20. Januar

Love Survivor - ab dem 20. Januar

Stolz und Vorurteil - ab dem 20. Januar

O Brother, Where Art Thou? - ab dem 20. Januar

Ich bin dann mal weg - ab dem 24. Januar

Anime-Fans werden im Januar 2018 mit ordentlich Stoff versorgt, denn es werden gleich mehrere Filme aus dem Naruto-Franchise in die Datenbank von Netflix aufgenommen. Doch auch abseits der Animes schaffen es diverse Blockbuster wie Shutter Island, Sherlock Holmes, The Dark Knight Rises, Inception, Stolz und Vorurteil und noch viele weitere Filme auf die Plattform.

Alle weiteren neuen Serien und Filme bei Netflix im Januar 2018 gibt es in diesem Trailer: